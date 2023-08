Legendarni Hrvat navedel Čeferinove besede in dal misliti bogatim Arabcem Sportal Bogati nogometni klubi iz Savdske Arabije so s svojimi nemoralnimi ponudbami osiromašili igralski kader marsikaterega evropskega velikana. Pripeljali so zvezdniške okrepitve, vajene nastopanja in osrednjih vlog v elitni ligi prvakov. Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane in druščina so z odločitvijo, da se selijo na Arabski polotok, morali pretrgati vez z evropsko ligo prvakov in na...

Sorodno