Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je obiskal več kmetij, ki jih je v zadnjem času prizadel tajfun Khanun, so danes poročali tamkajšnji državni mediji. Spremljal je vojaške helikopterje, ki so škropili polja s pesticidi, da bi rešili čim več pridelka, saj državo pestita huda prehranska kriza in pomanjkanje osnovnih dobrin.