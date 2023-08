Huda lakota v Severni Koreji: helikopterji škropijo polja, Kim obiskal kmete 24ur.com Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je obiskal več kmetij, ki jih je v zadnjem času prizadel tajfun Khanun, so sporočili tamkajšnji državni mediji. Spremljal je vojaške helikopterje, ki so škropili polja s pesticidi, da bi rešili čim več pridelka, saj državo pestita huda prehranska kriza in pomanjkanje osnovnih dobrin.

