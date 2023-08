Jeff Bezos, Katy Perry, Orlando Bloom na Stradunu Primorske novice Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos te dni pluje na Hrvaškem na svoji okoli pol milijarde evrov vredni superjahti Koru. Jahta, ki je dolga 127 metrov, je ena največjih jadrnic na svetu, spominja pa na tiste iz začetka 20. stoletja. V sredo se je Bezos z zaročenko Lauren Sanchez in prijatelji, med temi sta bila tudi Katy Perry in njen mož Orlando Bloom, sprehodil po Stradunu v Dubrovniku in lovil številne poglede mimoidočih.

Sorodno