“Na znanem slovenskem podkastu Chlani se s transspolno osebo pogovarjajo o spolnih odnosih z živalmi!!! To je do konca izprijeno, da se o tem javno govori, pa je skregano z vsemi normami,” je v odzivu na izsek enega izmed podcastov kritično zapisala Karin Planinšek, ena od voditeljic podcasta Na tekočem, kjer se razbija mnoge tabuje in se loteva pomembnih vprašanj, ki zadevajo zdajšnje slovenske r ...