Na 21 mestih po državi začeli z monitoringom tal in voda po poplavah 24ur.com Agencija za okolje je za monitoring tal in voda po poplavah, ki so državo prizadele v začetku avgusta, določila 21 merilnih mest v porečjih rek Sore, Pšate, Kamniške Bistrice, Gradaščice, Save, Savinje, Drave, Mure in Meže. V odvzetih vzorcih bodo iskali vsebnosti kovin in mineralnih olj. Z vzorčenjem so že začeli.

