Humanitarne organizacije do 28. avgusta zbirajo vloge za pomoč po ujmah RTV Slovenija Humanitarne organizacije do 28. avgusta zbirajo izpolnjene vloge prosilcev za pomoč po nedavnih ujmah. Vlada je za ta namen humanitarnim organizacijam namenila skupno dobrih 11 milijonov evrov, največ Rdečemu križu in Slovenski karitas.

