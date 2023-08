Policisti Policijske postaje Maribor II so včeraj, ob 23.00 uri odredili pridržanje za 59-letnega moškega. Ta je, kot so sporočili iz PU Maribor, kršil javni red in mir in se kljub opozorilom policistov ni pomiril, ampak je nadaljeval z kršenjem javnega reda in miru. Policisti so mu izdali plačilni nalog.