Po kaosu in izgredih so se oglasili iz Maribora Sportal Na četrtkovi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Mariboru med domačim klubom in Fenerbahčejem je prišlo do navijaških izgredov. Zaradi teh je policija izpraznila tribuno Ljudskega vrta s turškimi navijači. Policija je danes sporočila, da je štirim razgrajačem izdala plačilne naloge, obravnavala pa je tudi dve kaznivi dejanji. Po dogajanju so se danes popoldne oglasili tudi iz NK Maribor.

Sorodno



















































































Omenjeni Maribor

Nogometni klub Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Jernej Vrtovec

Primož Roglič