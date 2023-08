Nemški konvoj pomoči s sirenami in slovenskimi zastavami zapustil Koroško 24ur.com Od uničujočih poplav v Sloveniji sta minila že dobra dva tedna. Takoj je stekla sanacija, čiščenje hiš, urejanje dostopnih poti in postavljanje mostov. Pomoč v zraku in na tleh je nudilo več mednarodnih ekip, med njimi tudi nemška. Njihov konvoj je danes ob zvokih siren in s slovenskimi zastavami zapustil Prevalje in v znak hvaležnosti so jim v slovo pomahali tudi krajani.

