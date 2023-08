Indija in Rusija gresta na Luno, najbolj oddaljena zvezda, Voyager 2 se je oglasil RTV Slovenija Nasa je spet vzpostavila stik z Voyagerjem 2, Indija in Rusija bosta poskušali robotsko pristati na Mesecu, na Marsu so odkrili nekaj, kar bi lahko bile sledi pradavnih letnih časov . . . Vse to in še več v 160. Vesoljskem tedniku.