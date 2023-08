Odkrita zvezda Earendel! Leži najdlje od Zemlje in žari milijonkrat močneje od Sonca Študent Najbolj oddaljena zvezda Earendel Foto: on nasa Nasin vesoljski teleskop James Webb je nadaljeval z opazovanjem vesoljskega teleskopa Hubble najbolj oddaljene zvezde, kar jih je bilo kdaj odkrito v zelo oddaljenem vesolju, v prvi milijardi let po velikem poku. Webbov instrument NIRCam (Near-Infrared Camera) razkriva, da gre za masivno zvezdo tipa B, ki je več kot dvakrat bolj vroča od našega Sonca ...

