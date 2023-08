Na Bledu utonil 18-letni Irec Primorske novice V Blejskem jezeru je v petek utonil 18-letni državljan Irske. Potapljači so njegovo truplo našli nedaleč od obale, po doslej znanih podatkih policije pa ni šlo za kaznivo dejanje. Blejski policisti preverjajo okoliščine, ki so privedle do utopitve, o ugotovitvah bodo obveščali državno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

