Na nabrežju našli mrtvega moškega Lokalec.si Policisti so sporočili, da preklicujejo iskanje 92-letnega Jožefa P. “Mrtvega so našli na nabrežju Savinje v Globokem pri Rimskih Toplicah. Smrt ni bila posledica kaznivega dejanja,” so še sporočili policisti.

