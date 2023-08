Roglič osvojil zadnjo etapo in dirko po Burgosu Primorski dnevnik Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo Visma) je na najboljši možni način potrdil skupno zmago na dirki po Burgosu. Na zadnji, 160 km dolgi etapi med Golmayom in Lagunas de Neilo, ki se je končala s sedemkilometrskim vzponom s povprečnim naklonom 8,5 odstotka, je dosegel že 76. zmago v karieri. Za zmago so se v zaključku udarili vodilni trije na dirki - Roglič, Rus Aleksander Vlasov (Bora-han ...

