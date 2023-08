Roglič z zmago do skupnega slavja na dirki po Burgosu Primorske novice Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo Visma) je na najboljši možni način potrdil skupno zmago na dirki po Burgosu. Na zadnji, 160 km dolgi etapi med Golmayom in Lagunas de Neilo, ki se je končala s sedemkilometrskim vzponom s povprečnim naklonom 8,5 odstotka, je dosegel že 76. zmago v karieri.

