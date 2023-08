FOTO: Požar v blokih v Mariboru, na delu gasilci Lokalec.si Malo po pol osmi uri zvečer, je prišlo do požara v Mariboru, na Ulici Eve Lovše. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje RS, gre za požar v večstanovanjski stavbi. Bralka nam sporoča, da je prišlo do požara v višjih nadstropjih. Več informacij zaenkrat še ni jasnih. ...

