Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več spremenljive oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in še nekoliko topleje.