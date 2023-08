Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na podlagi 6. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji in drugega odstavka 9. člena Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije danes odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na območju Policijske uprave Kranj.

V zadnjih dneh mediji dnevno poročajo o kaznivih dejanjih ...