Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je v odzivu na domnevni spolni napad ravnatelja ene izmed gorenjskih osnovnih šol na mladoletnico zapisal, da so vse oblike nasilja v šolskem prostoru nesprejemljive in jih je treba obsoditi. V odzivu je med drugim zapisal, da je šolstvo "tako velik sistem, da se lahko zmeraj pojavijo posamezniki z odklonskimi ravnanji".