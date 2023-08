V Cincinnatiju sanjski finale med Alcarazom in Đokovićem RTV Slovenija Carlos Alcaraz je v polfinalu turnirja serije 1000 v Cincinnatiju premagal Huberta Hurkacza z 2:6, 7:6 in 6:3. Prvi igralec sveta je rešil zaključno žogo in se bo v nedeljo ob 22. 30 v finalu srečal z Novakom Đokovićem.

