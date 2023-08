Đoković rešil zaključno žogo in po štiriurni klasiki ugnal Alcaraza RTV Slovenija Novak Đoković in Carlos Alcaraz sta znova tri ure in 49 minut razvajala teniške sladokusce. Srb je v finalu turnirja serije 1000 v Cincinnatiju premagal Španca s 5:7, 7:6 in 7:6. Srb je v podaljšani igri drugega niza rešil zaključno žogo.

