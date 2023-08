Superjahte v hrvaškem morju: na njih so zvezdniki in milijarderji N1 V hrvaška pristanišča je v prvi polovici leta vplulo 56 tujih turističnih ladij, na katerih je bilo skupno 283.000 potnikov ali za 50 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Živahen je tudi pomorski promet z jadrnicami in jahtami, v hrvaško morje pa vplujejo tudi superjahte, na katerih dopustujejo svetovne zvezde in milijarderji.

