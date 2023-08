V Žireh hudournik naplavil bombo, v Kanalu našli 300 kilogramov neeksplodiranih sredstev 24ur.com Na območju Jarčje Doline v občini Žiri so hudourniške vode naplavile ročno bombo in naboj iz druge svetovne vojne. V soboto dopoldne pa so državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) pri detekciji terena v bližini naselja Kal nad Kanalom našle 65 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev.

