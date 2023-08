Nenavadna najdba škofjeloških policistov zurnal24.si Narasle vode so po navedbah policije ponekod naplavile tudi neeksplodirana ubojna sredstva. Med drugim so hudourniške vode na območju naselja Jarčja Dolina v občini Žiri naplavile ročno bombo in naboj, tudi v strugi Kamniške Bistrice so odkrili ročno bombo. Pristojni ob tem opozarjajo na previdnost in premišljeno ravnanje.

