Celje po zmagi na derbiju na vrh, šok za Maribor SiOL.net V zadnjem dejanju petega kroga 1. SNL so nogometaši Celja v derbiju kroga z 2:1 ugnali Domžale in se zahvaljujoč boljši gol razliki prebili na vrh prvenstvene lestvice, kjer drugo mesto s prav tako desetimi točkami zaseda Maribor. Ta je na gostovanju pri Rogaški, ki do tega kroga ni osvojila še niti točke, vodil že z 2:0, na koncu pa se je moral zadovoljiti le z remijem (2:2). Sobotna večerna tekm...

