V nedeljo, 20. avgusta 2023, so v Rovtah nad Logatcem s spominsko mašo in slovesnostjo obeležili 30. obletnico postavitve farnih spominskih plošč, 80. obletnico ustanovitve domobranske vojske ter Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov.

