Predsednica države ne bo nadaljevala s tradicijo svojega predhodnika glede obeleževanja evropskega dneva spomina Radio Ognjišče Pred nami je evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Jutri bo namreč minilo 84 let od podpisa pakta Ribbentrop - Molotov med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. 23. avgust je za evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov leta 2009 z resolucijo razglasil Evropski parlament, od leta 2012 pa ga uradno obel...

