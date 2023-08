Slovenski policisti so med vikendom prijeli 799 ilegalnih migrantov. Največ v Posavju in na Primorskem. Policisti policijske postaje Brežice in policijske postaje za izravnalne ukrepe so od zadnjega poročanja na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 664 tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. Vse so obravnavali na o ...