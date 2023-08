“Civilna družba” ovira napredek v Sloveniji – rušili so zakon o vodah, zdaj tretjo razvojno os Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv.si) Gradnja tretje razvojne osi je v Sloveniji povsem zastala. Razlogi za to so predvsem v neučinkovitosti aktualne vlade pod vodstvom Roberta Goloba pa tudi v civilni družbi, kar močno otežuje začetek gradnje, saj vlagajo tožbo za tožbo. Sicer je znano, da civilna družba otežuje napredek v Sloveniji na več področjih, spomnimo se tudi, kaj je naredila pri zakonu o vodah ...

