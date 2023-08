[Komentar] Poplava vodo-ureditvene birokracije brez protipoplavnega učinka PORTAL PLUS

Direkcija za vode, Agencija za okolje, Inštitut za vodarstvo, množica občinskih uradov, služb za urejanje prostora, sedaj še Svet za vodo pri ministrstvu za naravne vire in prostor in Strateški svet ... Več.

Sorodno

























































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Sandi Češko

Luka Dončić

Zoran Janković

Janez Janša