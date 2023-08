V Beli krajini tekla kri: opita prijatelja sta se sprla in potegnila nože Reporter Črnomaljski policisti so ponoči priskočili na pomoč ekipi nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanih v Ručetni vasi, saj je bila ena oseba pri tem agresivna. Znanca, ki sta se družila čez dan in nato ob steklenici še pozno v noč, sta se namreč iz nez

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Sandi Češko

Kristjan Čeh

Borut Pahor

Darko Horvat