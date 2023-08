V mestu Aleksandropolis na severovzhodu Grčije, v okolici katerega zadnje štiri dni divja gozdni požar, so v ponedeljek zvečer zaradi približevanja plamenov odredili evakuacijo bolnišnice in več deset tamkajšnjih pacientov namestili na trajekt v pristanišču, so sporočili gasilci. Še naprej divjajo tudi številni požari drugod po Grčiji. V gozdu v grški regiji Evros, ki meji na Turčijo in Bolgarijo, ...