V New Yorku upa na najboljše, nato komaj čaka, da zaigra v središču Ljubljane SiOL.net V Ljubljani bo od 11. do 17. septembra potekal turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Nastopila bo tudi najvišje uvrščena slovenska igralka na lestvici WTA Tamara Zidanšek. Petindvajsetletnica je trenutno v New Yorku, kjer bo nastopila na zadnjem turnirju za grand slam v sezoni, veseli se tudi že domačega turnirja, je dejala za Tenis Slovenijo.

