Đoković si je po zmagi strgal majico s telesa in glasno zavpil v znak slavja Maribor24.si Novak Đoković je v napetem finalu premagal prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza in osvojil teniški masters ATP v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6,6 milijona dolarjev. Teden dni pred začetkom odprtega prvenstva ZDA je Srb po 3:49 ure igre premagal Španca s 5:7, 7:6 (7) in 7:6 (4). Najboljša igralca s svetovne lestvice sta se vpisala v zgodovino, saj na turneji ATP že vse od leta 1990 ni bilo dal ...

