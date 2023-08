Slovenske odbojkarice proti Madžarski do prve zmage na EP Demokracija Piše: C. R., STA Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala svojo četrto tekmo na evropskem prvenstvu v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji in prišla do prve zmage. V belgijskem Gentu so bile Slovenke boljše od Madžark s 3:0 (19, 18, 16). * Top Sport Hall, gledalcev 913, sodnika: Simonovic (Švica) in Ewald (Nemčija).

* Slovenija: Mlakar 11, Pogačar 1, Pucelj 13, Lorbe

