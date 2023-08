Slovenke nadigrale Madžarke in ostale v igri za osmino finala Dnevnik Slovenske odbojkarice so na svoji četrti tekmi evropskega prvenstva v Gentu prišle do prve zmage. S 3:0 (19, 18, 16) so premagale Madžarsko. Zadnjo tekmo v skupini A bodo igrale danes ob 17. uri. Njihova nasprotnica bo Ukrajina.

