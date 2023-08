V obstreljevanju Ukrajine ubiti trije ljudje, nad Odeso napadi z droni Dnevnik V ruskem obstreljevanju dveh vasi blizu mesta Liman na vzhodu Ukrajine so bili pozno v torek ubiti trije ljudje, še dva pa sta bila ranjena, so sporočile lokalne oblasti. V napadu z droni so bila medtem zadeta poslopja žitne infrastrukture v Odesi...

