V ruskem obstreljevanju dveh vasi blizu mesta Liman na vzhodu Ukrajine so bili pozno v torek ubiti trije ljudje, še dva pa sta bila ranjena, so sporočile lokalne oblasti. V napadu z droni so bila medtem zadeta poslopje žitne infrastrukture v Odesi na jugu Ukrajine. V napadu na pristaniško mesto so bile zadete stavbe, ki se uporabljajo v proizvodnji in odpošiljanju, med poškodovanimi poslopji so tu ...