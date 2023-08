Začel se je 27. festival Dnevi poezije in vina, ki bo do sobote, 26. avgusta, potekal na Ptuju in v številnih drugih krajih po Sloveniji ter čez mejo. V šestih festivalskih dneh se bo pod taktirko Kristine Kočan, programske vodje festivala, zvrstilo 60 raznovrstnih dogodkov za vse starostne skupine in okuse. Poleg Ptuja, ki predstavlja osrčje festivala, bodo številni drugi kraji, kot so Ljubljana, ...