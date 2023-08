27. festival Dnevi poezije in vina, ki med 21. in 26. avgustom gosti 18 pesnic in pesnikov iz 10 držav, je v polnem razmahu. Raznovrstni kulturni dogodki so do zdaj že potekali na Petanjcih, v Ljutomeru, Medvodah, Štatenbergu, Ormožu, Krškem, Dornavi, Ljubljani ter v prestolnici dogajanja, na Ptuju. Med drugim je bila včeraj, 23. avgusta, na Ptuju že prva festivalska Huda pokušnja!, ki je uspešno ...