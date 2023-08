Slovenijo prešla nevihta, hujših posledic ni bilo 24ur.com Na Koroškem ob meji z Avstrijo je nastal močnejši nevihtni pas, ki se je pomaknil jugovzhodno pomaknil čez Slovenijo. Glavno nevarnost so predstavljali nalivi, ki bi lahko povzročili hiter porast manjših potokov in hudournikov, a po prvih podatkih Uprave za zaščito in reševanje ni prišlo do večjega razlivanja.

