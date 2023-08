Pozor! Nad naše kraje prihajajo nevihte močnejše narave z nalivi in točo, izdan vijoličen alarm Lokalec.si V popoldanskih urah se bodo pri severnih sosedih in pri nas pričele pojavljati vročinske nevihte, ki bodo lahko močnejše narave, poroča portal Neurje.si. Kot poroča omenjen portal, so lahko nevihte močnejše: “Zaradi večjih vrednosti konvektivne energije (CAPE) nad različnimi predeli ter ugodnega vetrovnega striženja v okolici hribov lahko na severozahodu, severu ter na Štajerskem posamezna neviht ...

Sorodno



























Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tina Šutej

Martina Ratej

Janez Janša