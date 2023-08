V letošnjem precej namočenem poletju v Sloveniji mnogi tožijo o veliki populaciji komarjev. Podobno se dogaja tudi marsikje v severni Italiji in na Hrvaškem, kjer so ravno v preteklih dneh v Zagrebu poročali o nenavadno številnih nadležnih pikih in o ne ravno uspešni akciji proti komarjem. Prav tako je mnogokje pri nas, denimo tudi na Tržaškem, prisoten občutek, da se je populacija komarjev letos ...