V letošnjem precej namočenem poletju mnogi tožijo o veliki populaciji komarjev. Trditev, da je letos komarjev več kot prejšnja leta pa Nataša Knap Gašper z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ni mogla potrditi. Posamezna vzorčenja, ki so jih letos izvajali na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, so pokazala, da je komarjev veliko, a kljub temu ne morejo trditi, da jih je več kot prej ...