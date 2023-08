Vlada je na današnji dopisni seji potrdila končno oceno neposredne škode, ki jo je med 14. in 23. majem na območju Koroške, Ljubljanske, Podravske, Pomurske, Posavske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije povzročilo deževje s poplavami in plazovi. Skupno je nanesla 41,53 milijona evrov. preberite več » ...