Popis škode morajo občine oddati kmalu, a se soočajo z zapletenim sistemom 24ur.com Medtem ko interventne službe po državi še vedno pospešeno obnavljajo mostove, vodovode in ostalo kritično infrastrukturo, zdaj bitko s časom bijejo tudi v poplavah prizadete občine. Če si želijo zagotoviti predplačilo v vrednosti do 40 odstotkov predhodno ocenjene škode, morajo popis škode oddati najkasneje do 1. septembra. A to nikakor ne bo preprosto, opozarjajo župani. Ne samo, da primanjkuje ...

