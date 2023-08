Golob: Prva prioriteta popis ljudi, ki so izgubili streho nad glavo RTV Slovenija Občine morajo prvo oceno škode, nastale v nedavni ujmi, popisati in sporočiti upravi za zaščito in reševanje do 1. septembra. Ob velikem obsegu škode pa je marsikje težava, kako zagotoviti zadostno število popisovalcev.

