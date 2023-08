Od zapornika do Putinovega zaveznika: kdo je bil Jevgenij Prigožin? N1 Šef podjetja Wagner Jevgenij Prigožin, ki je umrl v strmoglavljenju letala v Rusiji, je pred dvema mesecema vodil oboroženi upor zoper vrh ruske vojske, pred tem pa so njegovi plačanci osvojili mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine. Kdo je bil Jevgenij Prigožin in kakšno mesto je imel v ruskem političnem prostoru?

Sorodno















Omenjeni Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Tina Šutej

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Matej Mohorič

Anita Horvat