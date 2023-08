Potem ko je Jevgenij Prigožin pred dvema mesecema sprožil ‘pohod na Moskvo’, so mnogi napovedovali, da se bo ruski predsednik za to maščeval. Se je to zgodilo zdaj? Ruske oblasti so po strmoglavljenju letala našle trupla vseh desetih potnikov in članov posadke ter uvedle preiskavo dogodka. Kremelj in Putin nesreče ne komentirata. Na splošno je sicer veliko ljudi prepričanih, da za padcem letala st ...